Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу

Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская похвасталась красивой дочерью.

Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public domain

Юлия Барановская разместила в Инстаграм* фото с дочкой Яной, которой недавно исполнилось 16 лет.

"Моя королева", — подписала снимок звезда ТВ.

Подписчики Юлии активно комментировали фотографию.

"Вся в папу короля! Крастока!"; "Две красавицы, дочка и мама"; "Это Яна?! Вау, как девочка выросла", — писали фоловеры под постом телеведущей.

Барановская воспитывает также двух сыновей — 18-летнего сына Артёма и 11-летнего сына Арсения.

Ранее Юлия Барановская трогательно поздравила дочь с днём рождения.

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