Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу

Телеведущая Юлия Барановская похвасталась красивой дочерью.
Юлия Барановская разместила в Инстаграм* фото с дочкой Яной, которой недавно исполнилось 16 лет.
"Моя королева", — подписала снимок звезда ТВ.
Подписчики Юлии активно комментировали фотографию.
"Вся в папу короля! Крастока!";
"Две красавицы, дочка и мама";
"Это Яна?! Вау, как девочка выросла", — писали фоловеры под постом телеведущей.
Барановская воспитывает также двух сыновей — 18-летнего сына Артёма и 11-летнего сына Арсения.
Ранее Юлия Барановская трогательно поздравила дочь с днём рождения.
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