Заморивший голодом сына блогер Максим Лютый отправится в колонию на 8 лет

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Виновному в смерти сына блогеру-сыроеду вынесли приговор

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Шоу-бизнес

Блогера-сыроеда Максима Лютого приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в смерти маленького сына, который умер от истощения.

Виновному в смерти сына блогеру-сыроеду вынесли приговор
Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Блогер, который заморил своего маленького сына голодом, проведёт ближайшие 8 лет в местах лишения свободы. Ему также выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Матери покойного ребёнка назначили исправительные работы сроком на два года.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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