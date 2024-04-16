Заморивший голодом сына блогер Максим Лютый отправится в колонию на 8 лет

Блогера-сыроеда Максима Лютого приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в смерти маленького сына, который умер от истощения.
Блогер, который заморил своего маленького сына голодом, проведёт ближайшие 8 лет в местах лишения свободы. Ему также выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.
Матери покойного ребёнка назначили исправительные работы сроком на два года.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.