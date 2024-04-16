Новости о беременности заставили Ксению Собчак соблюдать диету

Собчак ответила на слухи о своей беременности

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак избавилась от привычки есть по ночам благодаря сообщениям о её новой беременности.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public domain

Собчак опубликовала в социальных сетях забавное видео. На кадрах журналистка в ночи открывает холодильник, достаёт из него много разной еду и несёт яства на стол.

От ночного обжорства Ксению спасают заголовки СМИ, в которых сообщается о её новой беременности.

Такие новости заставляют Собчак ограничиться лишь стаканом воды.

Ранее беременная от фигуриста Ильи Авербуха актриса Лиза Арзамасова рассказала о своих изменившихся вкусовых привычках.