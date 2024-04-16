Новости о беременности заставили Ксению Собчак соблюдать диету

Ксения Собчак избавилась от привычки есть по ночам благодаря сообщениям о её новой беременности.
Собчак опубликовала в социальных сетях забавное видео. На кадрах журналистка в ночи открывает холодильник, достаёт из него много разной еду и несёт яства на стол.
От ночного обжорства Ксению спасают заголовки СМИ, в которых сообщается о её новой беременности.
Такие новости заставляют Собчак ограничиться лишь стаканом воды.
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