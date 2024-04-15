Заработок Аллы Пугачёвой: сколько она получит за каждый концерт?

В честь своего 75-летия певица Алла Пугачева запланировала гастрольный тур, который включает серию концертов в Израиле и Прибалтике.
За каждое выступление звезда запросила гонорар в размере €50 тысяч, что составляет около 5 миллионов рублей. Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в ролике на YouTube-канале "Алена, блин!"
Эта сумма кажется скромной по сравнению с гонорарами других российских артистов: например, Полина Гагарина берет от 7 до 9 миллионов рублей, Григорий Лепс — от 6 до 8 миллионов рублей, а Стас Михайлов за выступление получает около 20 миллионов рублей.
Когда-то Алла Пугачева была самой высокооплачиваемой певицей страны, получая за часовое выступление от €300 до €350 тысяч, что эквивалентно от 30 до 35 миллионов рублей.
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