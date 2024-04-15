Пугачёва всем уже всё доказала: возвращения не будет — критика прошлась по новым песням Примадонны

Критик Легостаев назвал новые песни Пугачёвой подарком поклонникам

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Аккурат к 75-летию Аллы Пугачёвой вышли ещё две её новые песни: "Жизнь слишком хороша", а днём ранее — "Я плачу", Леонида Агутина.

Фото: Wikimedia Commons by Serge Serebro is licensed under CC-BY-SA-4.0

Певица давно на чужбине, но на родине её активность, даже сугубо творческая, по-прежнему не даёт покоя воспалённым умам общественности. "То ли хрипы, то ли всхлипы": потерявшая голос Пугачёва выпустила четыре песни, но желание заработать вылилось в позор", — "оценили" её действия борзописцы из жёлтой прессы.

Pravda.Ru не стала собирать комментарии ботов по соцсетям, а обратилась к профессионалу — музыкальному критику, экс-ведущему культовой программы "Акулы пера" Илье Легостаеву.

По его мнению, народная артистка записывает новые песни, чтобы оставаться в контакте с публикой. "Прежде всего, они означают то, что Алла Борисовна по-прежнему остаётся творческим человеком, что её интересуют песни как форма общения со своей аудиторией. Поэтому время от времени, по возможности, она это делает", — пояснил журналист.

Он усомнился, что выход композиций может быть предвестником чего-то большего, например, возвращения Примадонны на большую сцену.

"Я не думаю, что это нужно рассматривать как часть какой-то крупномасштабной акции. Мне представляются достаточно нелепыми слухи о том, что она снова будет каким-то образом регулярно выступать, продавая билеты на свои концерты, или заниматься чем-то в этом роде. На мой взгляд, она делает подарок своим слушателям, потому что понимает, что с ней по-прежнему миллионы людей, какие бы глупости о ней ни говорили, но она по-прежнему для многих является большим авторитетом, настоящей творческой звездой, певицей, чьи сочинения довольно регулярно протягивали людям руку и в одиночестве, и в печали, и в отчаянии, и в любых других обстоятельствах, обладали, мне кажется, терапевтическим свойством. Поэтому именно ради этих людей, которые по-прежнему с ней, по-прежнему ей верят, она и записывает новые песни", — заключил он.

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик, в свою очередь, допустил, что Алла Борисовна хотела убедиться, что эта самая связь с поклонниками еще сильна. "Вот моя жена говорит: "Ты столько выпустил песен, что всё всем уже доказал". Так и Алла Пугачева всё всем доказала, — пояснил он. — Но прежде всего ты доказываешь самому себе, что ещё на плаву, что можешь".

Алла Пугачёва "Уважаемый автор"