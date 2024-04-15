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Беременная Лиза Арзамасова рассказала о странных предпочтениях в еде: "С Лёвиком такого не было"

Беременная Лиза Арзамасова пожаловалась на странный аппетит: конфеты заела огурчиком

0:53
Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова объяснила, как беременность отразилась на её вкусовых предпочтениях.

Беременная Лиза Арзамасова пожаловалась на странный аппетит: конфеты заела огурчиком
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Актриса опубликовала в Инстаграм* видео, на котором перечислила продукты, которые она съела за короткое время.

"Обед у меня был такой. Я съела немного шоколадных конфеток, заела их огурчиком, попила компотика. Подумала, что это за обед такой. Съехала куриного супчика сверху. Потом немножко спагетти, вермишельку с маслом. Потом подумала, что нужно ещё огурцов съесть, потом яблочко. С Лёвиком такого не было", — объяснила беременная жена фигуриста Ильи Авербуха.

Актриса предположила, что каждая беременность проходит по-разному и решила не скрывать происходящие с ней странности.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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