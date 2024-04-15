Певец Митя Фомин показал похожую на него как две капли воды сестру: лупила меня почём зря

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин поделился семейной фотографией с любимой сестрой.
Фомин поздравил живущую в Италии сестру Светлану с днём рождения.
"Половину континента пролетел, чтобы крепко её обнять!" — написал под совместным снимком с родственницей Фомин.
Артист похвалил сестру за трудолюбие, смелость и самостоятельность. Он признался, что берёт с неё пример.
Митя поделился воспоминаниями из детства.
"Какое счастье (хоть ты и не подозреваешь об этом в детстве, когда сестра гонится за тобой с ремнём и периодически лупит тебя почём зря) иметь в жизни старшую сестру!" — написал певец в Инстаграм*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.