Певец Митя Фомин показал похожую на него как две капли воды сестру: лупила меня почём зря

Певец Митя Фомин сделал селфи со своей родной сестрой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин поделился семейной фотографией с любимой сестрой.

Фото: https://www.instagram.com/mf_agent by Инстаграм Мити Фомина is licensed under public domain

Фомин поздравил живущую в Италии сестру Светлану с днём рождения.

"Половину континента пролетел, чтобы крепко её обнять!" — написал под совместным снимком с родственницей Фомин.

Артист похвалил сестру за трудолюбие, смелость и самостоятельность. Он признался, что берёт с неё пример.

Митя поделился воспоминаниями из детства.

"Какое счастье (хоть ты и не подозреваешь об этом в детстве, когда сестра гонится за тобой с ремнём и периодически лупит тебя почём зря) иметь в жизни старшую сестру!" — написал певец в Инстаграм*.

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