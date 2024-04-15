Звёздный хирург Тимур Хайдаров рассекретил под будущего ребёнка на фоне обыска в его доме

Пластический хирург Тимур Хайдаров выбрал необычный момент для сообщения о поле своего будущего ребёнка. Радостное известие он сообщил на фоне новостей об обыске.
Тимур Хайдаров и его супруга Светлане Сильваши узнали пол будущего ребёнка.
Пара, невзирая на проблемы с законом и проведённый в их доме обыск, устроила гендер-пати. Счастливые будущие родители рассекретили пол малыша и рассказали, что ждут появления на свет девочки.
Фотографиями с праздника Сильваши поделилась в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что обыск а доме Хайдарова провели в связи с гибелью пациента клиники пластической хирургии. Продюсер Пётр Гаврилов скончался после перенесённой операции по уменьшению желудка.
Также повысился гонорар сына шансонье.