Кристина Орбакайте показала кадры с Аллой Пугачёвой разных лет в честь юбилея матери

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с 75-летием

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачёву с юбилейным днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Кристина Орбакайте разместила в Инстаграм* нарезку коротких видео. На кадрах они с мамой в разные годы выступают на сцене. Начинается видео с кадров, на которых Кристина ещё подросток.

Мини-фильм сопровождается песней Примадонны "Алла будет петь".

"С днём рождения, мама", — написала Кристина под видео.

Ранее Максим Галкин** показал стильную и моложавую Пугачёву в честь 75-летнего юбилея звезды.

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