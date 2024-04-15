Кристина Орбакайте показала кадры с Аллой Пугачёвой разных лет в честь юбилея матери

Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачёву с юбилейным днём рождения.
Кристина Орбакайте разместила в Инстаграм* нарезку коротких видео. На кадрах они с мамой в разные годы выступают на сцене. Начинается видео с кадров, на которых Кристина ещё подросток.
Мини-фильм сопровождается песней Примадонны "Алла будет петь".
"С днём рождения, мама", — написала Кристина под видео.
Ранее Максим Галкин** показал стильную и моложавую Пугачёву в честь 75-летнего юбилея звезды.
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** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Также повысился гонорар сына шансонье.