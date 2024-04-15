Казахстан отверг: восхищавшийся украинцами рэпер Jah Khalib решил снова заработать в России

SHOT: рэпер Jah Khalib решил возобновить концертную деятельность в России

Бахтияр Мамедов, более известный как рэпер Jah Khalib, стремится возобновить свою концертную деятельность в России.

Фото: Инстаграм Бахтияра Мамедова (Jah Khalib)

После скандала в Казахстане, связанного с его высказываниями о жертвах насилия, он обратил взор на российский рынок. Согласно информации от Telegram-канал SHOT, Jah Khalib собирается выступить на корпоративе в России за сумму в ₽4,6 млн. Его требования к организации концерта включают скромный райдер с необходимыми напитками и питанием, а также приезд команды из восьми человек.

Проблемы Jah Khalib начались в Казахстане после громкого убийства, в котором был обвинен экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Высказывания рэпера о жертвах насилия вызвали волну негодования в обществе, что привело к требованиям о запрете его выступлений в стране.

Ранее Jah Khalib также оказался в центре скандала в России после своих высказываний о украинцах, что привело к отмене его концертов в Питере и Москве.