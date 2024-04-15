В доме пластического хирурга Тимура Хайдарова проводят обыски после смерти пациента

Оказание услуг в клинике хирурга Тимура Хайдарова приостановлено по решению следствия

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперативники наведались домой к хирургу Тимуру Хайдарову с целью обыска.

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Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", следствие приостановило ряд услуг в клинике скандально известного пластического хирурга, а в его доме прошли обыски.

Правоохранители начали следственные меропритяие после смерти продюсера Петра Гаврилова, который скончался после проведённой операции по уменьшению желудка.

"Получены и проверяются сведения о причинении вреда иным многочисленным пациентам", — гласит пояснение Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Обыски провели не только у Тимура Хайдарова. Оперативники обыскали дома и других сотрудников клиники.