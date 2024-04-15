Садальский озвучил версию об участии Марии Максаковой в поджоге дома в Брюсовом переулке в центре Москвы

Садальский о поджоге дома в Брюсовом переулке: грешат на наймитов Марии Максаковой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал версию об участии в поджоге дома в Брюсовом переулке певицы Марии Максаковой.

Фото: https://www.instagram.com/mariamaksakova by Инстаграм Марии Максаковой is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале кадры с тушения пожара в знаменитом доме в Брюсовом переулке в центер Москвы.

"Злые языки грешат на наймитов экс-депутата Марии Максаковой (ранее проживавшей в этом доме)", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский отметил, что если данная версия найдёт подтверждение, то Марии Максаковой горозит уголовное наказание. Мотивом певицы, по предположению артиста, являются хулиганские побуждения.