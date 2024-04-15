Садальский озвучил версию об участии Марии Максаковой в поджоге дома в Брюсовом переулке в центре Москвы

Станислав Садальский прокомментировал версию об участии в поджоге дома в Брюсовом переулке певицы Марии Максаковой.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале кадры с тушения пожара в знаменитом доме в Брюсовом переулке в центер Москвы.
"Злые языки грешат на наймитов экс-депутата Марии Максаковой (ранее проживавшей в этом доме)", — написал заслуженный артист РСФСР.
Садальский отметил, что если данная версия найдёт подтверждение, то Марии Максаковой горозит уголовное наказание. Мотивом певицы, по предположению артиста, являются хулиганские побуждения.
Также повысился гонорар сына шансонье.