Светлана Разина рассказала о потере авторских прав и будущем "Миража"

Светлана Разина, бывшая солистка группы "Мираж", высказалась о желании воссоединения группы и примирении с текущими солистками. В эфире передачи на НТВ она поддержала идею объединения с Маргаритой Гулькиной и Натальей Суханкиной.
Разина также выразила разочарование в потере авторских прав на свои песни, переданных бывшему мужу, что мешает ей получать доход от их использования. Подобные размышления вызваны повышенным интересом к музыке 80-90 годов после выхода сериала, в котором звучала песня Разиной "Новый герой".
Также повысился гонорар сына шансонье.