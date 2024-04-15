Светлана Разина рассказала о потере авторских прав и будущем "Миража"

Светлана Разина высказалась о возможном воссоединении группы "Мираж"

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Разина, бывшая солистка группы "Мираж", высказалась о желании воссоединения группы и примирении с текущими солистками. В эфире передачи на НТВ она поддержала идею объединения с Маргаритой Гулькиной и Натальей Суханкиной.

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Разина также выразила разочарование в потере авторских прав на свои песни, переданных бывшему мужу, что мешает ей получать доход от их использования. Подобные размышления вызваны повышенным интересом к музыке 80-90 годов после выхода сериала, в котором звучала песня Разиной "Новый герой".