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Актер Никита Кологривый откровенно рассказал о разводе, изменах и новом романе

Никита Кологривый дал интервью, где поделился подробностями личной жизни

0:37
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В интервью с Джугелией, актер Никита Кологривый рассказал о сложностях своей личной жизни. Он открыто говорит о разводе с супругой, отмечая, что хотя официального развода еще нет, они уже не живут вместе.

Никита Кологривый дал интервью, где поделился подробностями личной жизни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Никита признается, что не готов к роли мужа настолько молодым, но остается ответственным отцом для своей дочери.

Он также признается в изменах и рассказывает о коротком романе с коллегой по проекту. Актер подчеркивает важность честности и открытого диалога в отношениях. Он также высказывает свои мысли о свободе и неспособности принимать серьезные обязательства на данный момент.

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