Наталья Орейро спешно покинула Россию

Наталья Орейро завершила съемки в российском фильме и покинула страну

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Орейро, известная актриса из Уругвая, снялась в эпизоде российского новогоднего фэнтези "Письмо к Деду Морозу". Ее приезд в Россию был тщательно скрыт, и она почти сразу приступила к съемкам в фильме, где исполняет роль вместе с Иваном Охлобыстином и Кристиной Асмус.

Фото: Wikipedia by DonSimon is licensed under public domain

Однако, из-за трагических событий в "Крокусе" 22 марта, съемки были досрочно завершены, и Орейро покинула Россию. В настоящее время фильм ожидается к выходу на экраны только в 2026 году.

Напомним, в ноябре 2021 года Орейро получила российское гражданство, но не планирует жить в России постоянно, предпочитая оставаться в Аргентине.