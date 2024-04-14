Кристина Асмус в свой день рождения покинула Россию

Российская актриса Кристина Асмус, которой 14 апреля исполнилось 36 лет, в своем блоге рассказала о путешествии в Хорватию. По ее словам, она улетела с ребенком и мужчиной.
Оказалось, что вместе с коллегой, актером Денисом Шведовым артистка прилетела на съемки. Пишут, что небольшая роль в проекте "Финал" досталась и 10-летней наследнице Асмус Анастасии.
Актер, которого Кристина засняла для своего блога, решил ей немного подыграть — он станцевал несколько па около аэропорта.
Кристина Асмус 14 апреля отмечает свое 36-летие. Она призналась поклонникам, что находится в абсолютной любви.
"Принятии, проработке, осознанности, потоке и вот этого всякого. В общем, мне, правда, хорошо очень, чего уж", — с юмором поздравила саму себя актриса.
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