Кристина Асмус в свой день рождения покинула Россию

Кристина Асмус на свое 36-летие отправилась в Хорватию с ребенком и мужчиной

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус, которой 14 апреля исполнилось 36 лет, в своем блоге рассказала о путешествии в Хорватию. По ее словам, она улетела с ребенком и мужчиной.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Оказалось, что вместе с коллегой, актером Денисом Шведовым артистка прилетела на съемки. Пишут, что небольшая роль в проекте "Финал" досталась и 10-летней наследнице Асмус Анастасии.

Актер, которого Кристина засняла для своего блога, решил ей немного подыграть — он станцевал несколько па около аэропорта.

Кристина Асмус 14 апреля отмечает свое 36-летие. Она призналась поклонникам, что находится в абсолютной любви.

"Принятии, проработке, осознанности, потоке и вот этого всякого. В общем, мне, правда, хорошо очень, чего уж", — с юмором поздравила саму себя актриса.

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