Звезда "Слово пацана" Андрей Максимов рассказал о травме детства, из-за которой у него изуродовано все лицо

Актер Андрей Максимов получил травму лица в 12 лет из-за упавших ворот

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Российский актер, звезда сериалов "Фишер" и "Слово пацана" Андрей Максимов в программе "вМесте" рассказал, что в 12 лет на него упали металлические футбольные ворота.

Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

По его словам, обычно ворота вкопаны в землю, а он повис на одних и запутался в сетке ногами. Из-за того, что он не смог спрыгнуть, они упали на него и сломали ему лицо.

Врачи по кусочкам собирали его лицо — он перенес несколько операций, в результате которых удалось восстановить поврежденные кости.

"Мальчик, который всегда был принцем — длинные белые волосы, голубые глаза, ямочки — лежит весь перебинтованный с шинами на зубах, сломаны скулы, нос, челюсть", — отмечает Максимов.

Артист признался, что неоднократно из-за своей внешности слышал отказ на пробах, а один режиссер предложил ему отказаться от карьеры актера.

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