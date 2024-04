Поклонники умилились редкому совместному фото Зендаи и Тома Холланда

Голливудские актеры Зендея и Том Холланд оказались в объективе папарацци в Лондоне, где прошла премьера фильма "Претенденты". Поклонники пары пришли в восторг от свежего снимка звезд.

Фото: youtube.com by канал ESPN is licensed under public domain