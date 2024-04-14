Поклонники умилились редкому совместному фото Зендаи и Тома Холланда

Свежее фото Зендеи и Тома Холланда привело в восторг фанатов: "Они точно влюблены"

Голливудские актеры Зендея и Том Холланд оказались в объективе папарацци в Лондоне, где прошла премьера фильма "Претенденты". Поклонники пары пришли в восторг от свежего снимка звезд.

Фото: youtube.com by канал ESPN is licensed under public domain

Парочку удалось заснять через стекло автомобиля, при этом они явно с юмором отнеслись к неожиданному вторжению. Холланд как будто в шутку пытался отобрать камеру у фотографа.

Поклонников удивило такое нетипичное поведение голливудских мегазвезд, поэтому они оставили множество восторженных комментариев.

Фанаты решили, что знаменитости точно влюблены и выглядят счастливыми.

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