Поклонники умилились редкому совместному фото Зендаи и Тома Холланда

Голливудские актеры Зендея и Том Холланд оказались в объективе папарацци в Лондоне, где прошла премьера фильма "Претенденты". Поклонники пары пришли в восторг от свежего снимка звезд.
Парочку удалось заснять через стекло автомобиля, при этом они явно с юмором отнеслись к неожиданному вторжению. Холланд как будто в шутку пытался отобрать камеру у фотографа.
Поклонников удивило такое нетипичное поведение голливудских мегазвезд, поэтому они оставили множество восторженных комментариев.
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