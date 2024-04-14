"Ревность?": Меган Маркл прогнала женщину, которая хотела сфотографироваться рядом с принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в благотворительном матче по конному поло в Майами. В Сети появились неприятные подробности их поведения.
Так, изначально они повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза, который при этом засняла команда крупнейшего стримингового сервиса Netflix. По всей видимости, супруги готовят к выходу очередной документальный фильм.
Позднее стало известно, что гостья мероприятия хотела сфотографироваться вместе с принцем Гарри после игры, но Меган Маркл довольно жестко ее оттолкнула и заняла место рядом с супругом.
Интернет-пользователи выяснили, что той самой женщиной, которой не повезло, была сотрудница благотворительного фонда, в поддержку которого и прошел матч.
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