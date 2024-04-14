"Ревность?": Меган Маркл прогнала женщину, которая хотела сфотографироваться рядом с принцем Гарри

Меган Маркл устроила сцену ревности на благотворительном матче с участием принца Гарри

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в благотворительном матче по конному поло в Майами. В Сети появились неприятные подробности их поведения.

Фото: youtube.com by Канал Variety is licensed under public domain

Так, изначально они повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза, который при этом засняла команда крупнейшего стримингового сервиса Netflix. По всей видимости, супруги готовят к выходу очередной документальный фильм.

Позднее стало известно, что гостья мероприятия хотела сфотографироваться вместе с принцем Гарри после игры, но Меган Маркл довольно жестко ее оттолкнула и заняла место рядом с супругом.

Интернет-пользователи выяснили, что той самой женщиной, которой не повезло, была сотрудница благотворительного фонда, в поддержку которого и прошел матч.

Ранее супруга блогера Дмитрия Портнягина назвала имя виновного в аресте мужа.