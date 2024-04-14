Жена бизнес-блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют отмывании денег, впервые прокомментировала дело против мужа

Супруга популярного блогера Дмитрия Портнягина Екатерина уверена, что за уголовным преследованием ее мужа из-за неуплаты налогов стоит бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев.
В своем блоге она написала, что мужчина в своем Telegram-канале делился информацией о ходе следственных действий и допросов, хотя все участники дали подписку о неразглашении.
Также она рассказала, что ее супруг добровольно вернулся из Дубая в Россию, чтобы помогать военнослужащим на СВО. Помимо этого мужчина закрыл все долги перед государством, попытавшись оспорить накопившиеся пени.
Она задалась вопросом, какой сигнал для бизнесменов из России хотят отправить такими действиями.
Ранее Митя Фомин повредил ногу в Турции.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.