Жена бизнес-блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют отмывании денег, впервые прокомментировала дело против мужа

Супруга блогера Портнягина обвинила в аресте мужа бывшего депутата Ковалева

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга популярного блогера Дмитрия Портнягина Екатерина уверена, что за уголовным преследованием ее мужа из-за неуплаты налогов стоит бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев.

Фото: youtube.com by канал Трансформатор is licensed under public domain

В своем блоге она написала, что мужчина в своем Telegram-канале делился информацией о ходе следственных действий и допросов, хотя все участники дали подписку о неразглашении.

Также она рассказала, что ее супруг добровольно вернулся из Дубая в Россию, чтобы помогать военнослужащим на СВО. Помимо этого мужчина закрыл все долги перед государством, попытавшись оспорить накопившиеся пени.

Она задалась вопросом, какой сигнал для бизнесменов из России хотят отправить такими действиями.

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