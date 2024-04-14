Жена бизнес-блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют отмывании денег, впервые прокомментировала дело против мужа

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Супруга блогера Портнягина обвинила в аресте мужа бывшего депутата Ковалева

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Шоу-бизнес

Супруга популярного блогера Дмитрия Портнягина Екатерина уверена, что за уголовным преследованием ее мужа из-за неуплаты налогов стоит бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев.

Супруга блогера Портнягина обвинила в аресте мужа бывшего депутата Ковалева
Фото: youtube.com by канал Трансформатор is licensed under public domain

В своем блоге она написала, что мужчина в своем Telegram-канале делился информацией о ходе следственных действий и допросов, хотя все участники дали подписку о неразглашении.

Также она рассказала, что ее супруг добровольно вернулся из Дубая в Россию, чтобы помогать военнослужащим на СВО. Помимо этого мужчина закрыл все долги перед государством, попытавшись оспорить накопившиеся пени.

Она задалась вопросом, какой сигнал для бизнесменов из России хотят отправить такими действиями.

Ранее Митя Фомин повредил ногу в Турции.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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