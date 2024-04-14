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44-летнюю Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной

Анна Семенович призналась в романтических отношениях с женатым мужчиной

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Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в передаче "Ты не поверишь!" призналась, что когда-то у нее был роман с женатым мужчиной.

Анна Семенович призналась в романтических отношениях с женатым мужчиной
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

По ее словам, статус избранника ее не пугал и не расстраивал, так как она не собиралась выходить за него замуж — ее устраивало все так, как было.

При этом певица считает, что брак обречен, если мужчина ищет чувств и отношений на стороне.

Сейчас Семенович счастлива в отношениях с мужчиной, которого прячет от публики. Она заявляет, что ее возлюбленный не публичный человек, который стесняется появляться на светских мероприятиях.

Исполнительница уверяет, что ее состоятельный избранник постоянно зовет ее замуж и хочет детей.

Ранее звезда "Дома-2" показала реакцию возлюбленного на пол будущего ребенка и вызвала хейт.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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