46-летняя Анфиса Чехова рассказала трагичную историю потери ребенка

Телеведущая Анфиса Чехова в программе "Неприятный Пилягин" призналась, что перенесла замерзшую беременность, в результате которой потеряла ребенка.
Она рассказала об этом, так как отметила, что испытывает страх перед наркозом.
"У меня фобия наркоза. Но при родах я была в сознании, только нижняя часть ничего не чувствовала. А вот один раз была замершая беременность — и там под общим наркозом все… Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз", — поведала Чехова.
По этой причине звезда опровергает слухи о том, что хирургическим путем уменьшала желудок, чтобы похудеть. По ее словам, она не смогла на это решиться.
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