Стало известно, где захоронять урну с прахом Александра Ширвиндта

Великий народный артист РСФСР, Александр Ширвиндт, был проводён в свой последний путь на Новодевичьем кладбище в присутствии близких и коллег.
Его урна с прахом была захоронена на центральной аллее, рядом с могилами других известных артистов и режиссеров таких как Василия Ланового, Инны Чуриковой, Глеба Панфилова и Владимира Меньшова.
Этот грустный момент стал окончанием жизни выдающегося театрального деятеля, оставившего свой след в истории российской культуры.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.