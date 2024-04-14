Стало известно, где захоронять урну с прахом Александра Ширвиндта

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Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища

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Шоу-бизнес

Великий народный артист РСФСР, Александр Ширвиндт, был проводён в свой последний путь на Новодевичьем кладбище в присутствии близких и коллег.

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища
Фото: Wikipedia by Klodklof is licensed under CC BY-SA 4.0

Его урна с прахом была захоронена на центральной аллее, рядом с могилами других известных артистов и режиссеров таких как Василия Ланового, Инны Чуриковой, Глеба Панфилова и Владимира Меньшова.

Этот грустный момент стал окончанием жизни выдающегося театрального деятеля, оставившего свой след в истории российской культуры.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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