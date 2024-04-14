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Булочки Гарика Харламова снова под угрозой: новое судебное разбирательство

У сосисочных Гарика Харламова опять отсудили деньги за неоплаченные булочки

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Шоу-бизнес

Пекарня "Хлеб на радость" выиграла суд у сети "Хот дог Бульдог" и получила выплату в размере около 60 тысяч рублей за неоплаченные булочки.

У сосисочных Гарика Харламова опять отсудили деньги за неоплаченные булочки
Фото: Wikipedia by Alabama Extension is licensed under public domain

Прошлым летом пекарня начала судебный процесс, утверждая, что снабжала "Хот дог Бульдог" свежей выпечкой с 2021 по 2022 год, но сеть комика не оплатила полностью поставленный товар, задолжав около 310 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования пекарни, приказав "Хот догу Бульдогу" заплатить дополнительные 100 тысяч рублей на оплату судебных издержек, а также еще 58 тысяч рублей в качестве судебных издержек.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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