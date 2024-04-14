Дети пострадали из-за хотелок Галкина*: остались без образования

Максим Галкин* и Алла Пугачева эмигрировали из России в Израиль в 2022 году, надеясь на спокойную жизнь, но столкнулись с постоянными военными конфликтами.
Их дети, Гарри и Лиза, пережили период без учебы из-за закрытия школ из-за ракетных атак. Галкин выбрал для них одну из самых дорогих частных школ Израиля, но и там учеба была нарушена из-за военных действий.
Семья временно уехала на Кипр, чтобы избежать опасности, но сейчас вернулась в Израиль и снова столкнулась с проблемами образования из-за военных конфликтов. Дети испытывают сильный стресс из-за постоянных перемещений и нестабильности, особенно учитывая, что ранее они посещали элитную школу в Москве.
* — признан иностранным агентом.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.