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Дети пострадали из-за хотелок Галкина*: остались без образования

Дети Пугачёвой и Галкина* больше не могут ходить в школу

0:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин* и Алла Пугачева эмигрировали из России в Израиль в 2022 году, надеясь на спокойную жизнь, но столкнулись с постоянными военными конфликтами.

Дети Пугачёвой и Галкина* больше не могут ходить в школу
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Их дети, Гарри и Лиза, пережили период без учебы из-за закрытия школ из-за ракетных атак. Галкин выбрал для них одну из самых дорогих частных школ Израиля, но и там учеба была нарушена из-за военных действий.

Семья временно уехала на Кипр, чтобы избежать опасности, но сейчас вернулась в Израиль и снова столкнулась с проблемами образования из-за военных конфликтов. Дети испытывают сильный стресс из-за постоянных перемещений и нестабильности, особенно учитывая, что ранее они посещали элитную школу в Москве.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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