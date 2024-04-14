Дети пострадали из-за хотелок Галкина*: остались без образования

Дети Пугачёвой и Галкина* больше не могут ходить в школу

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* и Алла Пугачева эмигрировали из России в Израиль в 2022 году, надеясь на спокойную жизнь, но столкнулись с постоянными военными конфликтами.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Их дети, Гарри и Лиза, пережили период без учебы из-за закрытия школ из-за ракетных атак. Галкин выбрал для них одну из самых дорогих частных школ Израиля, но и там учеба была нарушена из-за военных действий.

Семья временно уехала на Кипр, чтобы избежать опасности, но сейчас вернулась в Израиль и снова столкнулась с проблемами образования из-за военных конфликтов. Дети испытывают сильный стресс из-за постоянных перемещений и нестабильности, особенно учитывая, что ранее они посещали элитную школу в Москве.

* — признан иностранным агентом.