Роберт Паттинсон раскрыл пол своего новорожденного ребенка

Голливудский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, певица и модель Сьюки Уотерхаус в марте впервые стали родителями. Молодая мама рассказала, что у них родилась дочь.
Артистка выступила на музыкальном фестивале "Коачелла", в рамках которого подтвердила, что у нее с избранником родилась девочка.
"Даже не знаю, может, некоторые из вас в курсе, что в моей жизни недавно произошли большие перемены. Я люблю потрясающих женщин и счастлива, что теперь у меня есть моя собственная потрясающая леди и я встретила любовь всей моей жизни!" — цитирует звезду издание E! News.
И Роберт, и Сьюки ведут закрытый образ жизни, не раскрывая деталей и не посвящая публику в подробности. До сих пор неизвестно, когда именно они стали родителями, а также, какое имя получила новорождённая малышка.
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