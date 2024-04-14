Роберт Паттинсон раскрыл пол своего новорожденного ребенка

Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о рождении дочери

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, певица и модель Сьюки Уотерхаус в марте впервые стали родителями. Молодая мама рассказала, что у них родилась дочь.

Фото: youtube.com by канал Christian Dior is licensed under public domain

Артистка выступила на музыкальном фестивале "Коачелла", в рамках которого подтвердила, что у нее с избранником родилась девочка.

"Даже не знаю, может, некоторые из вас в курсе, что в моей жизни недавно произошли большие перемены. Я люблю потрясающих женщин и счастлива, что теперь у меня есть моя собственная потрясающая леди и я встретила любовь всей моей жизни!" — цитирует звезду издание E! News.

И Роберт, и Сьюки ведут закрытый образ жизни, не раскрывая деталей и не посвящая публику в подробности. До сих пор неизвестно, когда именно они стали родителями, а также, какое имя получила новорождённая малышка.

Ранее стало известно, что дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум собралась замуж.