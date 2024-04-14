"Пил по-черному": друг Кунгурова рассказал о проблемах певца с алкоголем

Юморист Морозов рассказал о злоупотреблении спиртным скончавшимся Кунгуровым

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный юморист Александр Морозов в программе "Ты не поверишь!" на НТВ рассказал, что его друг, звезда шоу "Голос" Евгений Кунгуров злоупотреблял алкогольными напитками, что порой приводило к печальным последствиям.

Фото: youtube.com by Канал Историс - Откройте, Давид! is licensed under public domain

Артист признался, что его сковавшийся друг был лучезарным человеком, но и в его жизни были черные полосы.

"Одно время пил он по-черному, он пил при мне. Мы вместе обошли все злачные ночники. Однажды он потерял все документы, жена с ним не разговаривала", — вспоминает Морозов.

Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля, его тело нашли под окнами дома в центре Москвы. Артист похоронен в родном городе Заречный в Свердловской области рядом с бабушкой.

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