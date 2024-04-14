Шуфутинский рассказал о конфликте в семье из-за его новой супруги, которая младше шансонье на 25 лет

Младший сын Шуфутинского не принимает новую возлюбленную отца

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эстрадный певец, шансонье и заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в программе "Секрет на миллион" рассказал, как его сыновья отнеслись к его новой возлюбленной, танцовщице Светлане. По его словам, младший сын проявил к нему неуважение.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Вторая супруга музыканта Маргарита Шуфутинская скончалась в 2015 году в возрасте 66 лет. Спустя несколько лет артист закрутил роман с танцовщицей из своего коллектива, Светланой Уразовой, однако не все члены его семьи приняли его избранницу.

Так, старший сын Шуфутинского Дэвид, который с семьей проживает в Москве, выразил радость за отца, а вот младший наследник Антон и его жена Брэди проявили в этом вопросе холодность.

"Они не имеют право так ко мне относиться. Я этого не заслужил", — подчеркнул исполнитель.

Ранее Дэвида Бекхэма раскритиковали за фотографию с 12-летней дочерью.