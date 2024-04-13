Как выглядит могила Евгения Кунгурова, которого похоронили рядом с бабушкой

Евгения Кунгурова похоронили рядом с бабушкой в городе Заречный

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронили 13 апреля в городе Заречный Свердловской области. Панихида прошла в закрытом режиме, но всем, кто знал артиста удалось с ним проститься.

Фото: youtube.com by канал Андрей Светозаров is licensed under public domain

Как пишет издание Е1, Кунгуров нашел вечный покой рядом с бабушкой на старом местном кладбище. Могила музыканта усыпана живыми цветами от неравнодушных поклонников, которые пришли его проводить в последний путь.

Классная руководительница Евгения Анна Верзакова рассказала, что привезти тело в родной город помогали бывшие одноклассники артиста.

"До сих пор не верится. Был такой счастливый, задорный", — отметила женщина.

Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля. 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с артистом, на которую приехали его близкие друзья и родственники.

Ранее Данила Козловский высказался о том, что его имя удалили из титров "Летучего корабля".