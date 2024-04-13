Стало известно, почему финальный концерт шоу "Маска" со зрителями был отменен

Съемки финала шоу "Маска" пройдут в павильоне в связи с терактом в "Крокусе"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организаторы телепрограммы "Маска" на телеканале НТВ заявили, что в нынешнем году финал в формате концерта не состоится. Такое сообщение появилось в официальной группе проекта в "ВКонтакте".

Фото: youtube.com by канал WeiT Media is licensed under public domain

Они написали, что съемки пройдут в павильоне. Такое решение принято в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Денежные средства можно вернуть, обратившись к билетному оператору или по месту приобретения билетов.

Также организаторы выразили соболезнования семьям пострадавших и погибших при трагедии.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник". Четверо вооруженных мужчин открыли огонь по безоружным зрителям, а затем подожгли зал.

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