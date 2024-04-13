Стало известно, почему финальный концерт шоу "Маска" со зрителями был отменен

Организаторы телепрограммы "Маска" на телеканале НТВ заявили, что в нынешнем году финал в формате концерта не состоится. Такое сообщение появилось в официальной группе проекта в "ВКонтакте".
Они написали, что съемки пройдут в павильоне. Такое решение принято в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Денежные средства можно вернуть, обратившись к билетному оператору или по месту приобретения билетов.
Также организаторы выразили соболезнования семьям пострадавших и погибших при трагедии.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник". Четверо вооруженных мужчин открыли огонь по безоружным зрителям, а затем подожгли зал.
Ранее Анфиса Чехова рассказала, почему отказалась от резекции желудка.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.