Волочкова рассказала, как магические татуировки на спине спасают ее от сглаза

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Балерина Волочкова набила на спине татуировки от сглаза и порчи

0:55
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова пришла на детский этно-концерт с защитным оберегом на спине. Об этом пишет PROZvezd.

Балерина Волочкова набила на спине татуировки от сглаза и порчи
Фото: youtube.com by канал Рум Турист is licensed under public domain

Для мероприятия она выбрала платье с открытой спиной, благодаря которому журналистами удалось разглядеть татуировки. Балерина пояснила, что набила их еще несколько лет назад — они призваны защищать ее от сглаза и порчи.

Волочкова заявила, что нательные изображения ей набил некий монах, а она сама сразу же ощутила защиту высших сил. Звезда балета напомнила, что у нее огромное количество хейтеров и недоброжелателей.

Помимо этого в диалоге с журналистами Анастасия Волочкова заявила, что поддерживает фигуру по заветам известней танцовщицы Майи Плисецкой. Она практически ничего не ест, а также много тренируется на пуантах.

Ранее подруга Евгения Кунгурова рассказала, как выглядел артист в гробу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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