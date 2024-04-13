Меган Маркл страстно поцеловалась с принцем Гарри на публике

Меган Маркл и принц Гарри повторили на публике знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в благотворительном турнире по поло Royal Salute Polo Challenge, прошедшем в Майами. При награждении супруги повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза — родителей Гарри.

Фото: youtube.com by канал Variety is licensed under public domain

Так, принц Гарри смог вырвать победу в матче, и кубок ему вручала его жена Меган Маркл. Держа заветный трофей в руках, пара повторила знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза (ныне — король Карл III), тоже сделанную на матче по поло еще в 1985 году.

Сообщается, что они не скрывали своих чувств на публике — за ними при этом все время следовали операторы Netflix.

Знаменитые супруги явно наслаждаются тем, что могут открыто делиться с миром подробностями своей личной жизни. Так, мемуары принца Гарри "Запасной", которые вышли в 2022 году, принесли ему 27 млн долларов.

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