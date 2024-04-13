Ксения Собчак высказалась о смерти дизайнера Роберто Кавалли: бренд был чисто эскортным

Ксения Собчак прокомментировала новость о кончине дизайнера Роберто Кавалли

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак погрузилась в воспоминания из мира моды в свзяи со смертью дизайнера Роберто Кавалли.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка объяснила, что значит для неё легендарный модельер.

"Для меня Роберто Кавалли больше эпоха, чем дизайнер", — написала Ксения с своём Telegram-канале.

Она отметила, что бренд в Москве стал "чисто эскортным", так как во время примерок происходили знакомства и оплата покупок.

Собчак объяснила, что вещи от Кавалли были чрезмерно пёстрыми, поэтому сейчас даже эскортницы не рискнут надеть на себя такое.

"Буйство анималистичных принтов, много тиснёной кожи, бахромы и страз. Неудивительно. Ведь Роберто изначально был мебельщиком", — объяснила Ксения.