Ксения Собчак высказалась о смерти дизайнера Роберто Кавалли: бренд был чисто эскортным

Ксения Собчак погрузилась в воспоминания из мира моды в свзяи со смертью дизайнера Роберто Кавалли.
Журналистка объяснила, что значит для неё легендарный модельер.
"Для меня Роберто Кавалли больше эпоха, чем дизайнер", — написала Ксения с своём Telegram-канале.
Она отметила, что бренд в Москве стал "чисто эскортным", так как во время примерок происходили знакомства и оплата покупок.
Собчак объяснила, что вещи от Кавалли были чрезмерно пёстрыми, поэтому сейчас даже эскортницы не рискнут надеть на себя такое.
"Буйство анималистичных принтов, много тиснёной кожи, бахромы и страз. Неудивительно. Ведь Роберто изначально был мебельщиком", — объяснила Ксения.
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