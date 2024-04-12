Роберт Де Ниро снова стал отцом в 80 лет и шокировал всех своим внешним видом на приеме в Белом доме

Роберт Де Ниро и его партнерша появились на приеме в Белом доме

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роберт Де Ниро и его партнерша, 45-летняя Тиффани Чен, привлекли внимание на приеме в Белом доме, организованном Президентом Джо Байденом и его супругой в честь премьер-министра Японии Фумио Кишида.

Фото: Wikipedia by Cezary Piwowarczyk is licensed under CC BY-SA 4.0

Пара была замечена в едином стиле, с Де Ниро в черном смокинге и Чен в великолепном белом платье из атласа. Они выглядели счастливыми, улыбаясь фотографам.

Вместе с ними на мероприятии присутствовали известные личности из мира политики и бизнеса. Событие прошло после празднования первого дня рождения их дочери, Джиа Вирджинии Чен-Де Ниро, в минувшую субботу.