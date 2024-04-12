Роберт Де Ниро снова стал отцом в 80 лет и шокировал всех своим внешним видом на приеме в Белом доме

Роберт Де Ниро и его партнерша, 45-летняя Тиффани Чен, привлекли внимание на приеме в Белом доме, организованном Президентом Джо Байденом и его супругой в честь премьер-министра Японии Фумио Кишида.
Пара была замечена в едином стиле, с Де Ниро в черном смокинге и Чен в великолепном белом платье из атласа. Они выглядели счастливыми, улыбаясь фотографам.
Вместе с ними на мероприятии присутствовали известные личности из мира политики и бизнеса. Событие прошло после празднования первого дня рождения их дочери, Джиа Вирджинии Чен-Де Ниро, в минувшую субботу.
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