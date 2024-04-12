Звезда "Гарри Поттера" рассказал о своей благодарности Джоан Роулинг: "Без нее я бы не стал актером"

Мэтью Льюис благодарит Джоан Роулинг за карьеру, созданную благодаря "Гарри Поттеру"

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мэтью Льюис, известный по роли Невилла Лонгботтома в франшизе "Гарри Поттер", выразил благодарность Джоан Роулинг за карьеру, которую он создал благодаря этой книжной серии.

Фото: Мэтью Льюис by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В интервью актер подчеркнул, что без книг Роулинг он бы не имел таких возможностей в киноиндустрии, какие есть сегодня.

Актер также отметил, что, несмотря на споры вокруг взглядов Роулинг на трансгендерных людей, для него главная глава жизни, связанная с "Гарри Поттером", завершена.