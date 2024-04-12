Звезда "Гарри Поттера" рассказал о своей благодарности Джоан Роулинг: "Без нее я бы не стал актером"

Мэтью Льюис, известный по роли Невилла Лонгботтома в франшизе "Гарри Поттер", выразил благодарность Джоан Роулинг за карьеру, которую он создал благодаря этой книжной серии.
В интервью актер подчеркнул, что без книг Роулинг он бы не имел таких возможностей в киноиндустрии, какие есть сегодня.
Актер также отметил, что, несмотря на споры вокруг взглядов Роулинг на трансгендерных людей, для него главная глава жизни, связанная с "Гарри Поттером", завершена.
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