Мария Шукшина написала пост в честь дня космонавтики: "Прости нас, Юрий Алексеевич"

Мария Шукшина объяснила, как стимулировать появление в России новых Юриев Гагариных и Сергеев Королёвых.
Заслуженная артистка России отметила, что успех страны в сфере покорения космоса был обусловлен стремлением достичь высокую цель на пользу Родине. Актриса считает, что сейчас мерилом успеха являются деньги.
"У нас теперь — "за деньги да". Поэтому сегодня новые Гагарины и Королёвы у нас могут появиться не благодаря, а только вопреки системе", — выразила своё мнение актриса в личном Telegram-канале.
Шукшина считает, что в наше время Юрию Гагарину пришлось бы вести социальные сети.
"Прости нас, Юрий Алексеевич", — написала Мария.
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