Мария Шукшина написала пост в честь дня космонавтики: "Прости нас, Юрий Алексеевич"

Шукшина заявила, что новый Юрий Гагарин может появиться в России "вопреки системе"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Шукшина объяснила, как стимулировать появление в России новых Юриев Гагариных и Сергеев Королёвых.

Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

Заслуженная артистка России отметила, что успех страны в сфере покорения космоса был обусловлен стремлением достичь высокую цель на пользу Родине. Актриса считает, что сейчас мерилом успеха являются деньги.

"У нас теперь — "за деньги да". Поэтому сегодня новые Гагарины и Королёвы у нас могут появиться не благодаря, а только вопреки системе", — выразила своё мнение актриса в личном Telegram-канале.

Шукшина считает, что в наше время Юрию Гагарину пришлось бы вести социальные сети.

"Прости нас, Юрий Алексеевич", — написала Мария.

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