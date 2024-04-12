Иосиф Пригожин опубликовал дерзкую фотосессию с певицей Валерией: "Удивили. Мафия шоу-бизнеса"

Иосиф Пригожин удивил поклонников смелой фотосессией с певицей Валерией

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия поэкспериментировали перед фотокамерой и опубликовали результат фотосессии.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Пригожин разместил в Инстаграм* серию дерзких снимков. На фото продюсер примерил на себя роль охранника гламурной дивы. Роль охраняемой звезды исполнила певица Валерия, которая попозировала в обтягивающем комбинезоне и в меховой шапке.

"Всем привет! Как вам такая фотосессия?" — поинтересовался у подписчиков Пригожин.

Поклонники звёздной пары оценили креатив.

"Это говорит о том, что рядом мужчина"; "Прямо охранник настоящий"; "Удивили. Мафия шоу-бизнеса. Валерия сама грация, красавица. Иосиф, вам прямиком к кинематограф пора", — писали интернет-пользователи под постом продюсера.

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