Иосиф Пригожин опубликовал дерзкую фотосессию с певицей Валерией: "Удивили. Мафия шоу-бизнеса"

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия поэкспериментировали перед фотокамерой и опубликовали результат фотосессии.
Пригожин разместил в Инстаграм* серию дерзких снимков. На фото продюсер примерил на себя роль охранника гламурной дивы. Роль охраняемой звезды исполнила певица Валерия, которая попозировала в обтягивающем комбинезоне и в меховой шапке.
"Всем привет! Как вам такая фотосессия?" — поинтересовался у подписчиков Пригожин.
Поклонники звёздной пары оценили креатив.
"Это говорит о том, что рядом мужчина";
"Прямо охранник настоящий";
"Удивили. Мафия шоу-бизнеса. Валерия сама грация, красавица. Иосиф, вам прямиком к кинематограф пора", — писали интернет-пользователи под постом продюсера.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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