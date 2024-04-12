Эскортница из шоу Ксении Бородиной заявила, что телеведущая кинула её на деньги

21-летняя Анастасия Железнова, которая стала участницей шоу Ксении Бородиной, предъявила претензии к звезде ТВ, которая якобы не заплатила ей деньги.
Железнова, которая рассказывала Ксении об особенностях работы эскортницей, обвинила команду Бородиной в том, что её кинули на деньги.
Анастасии не понравилось, как Ксения общалась с ней. В манере беседы она почувствовала неуважение. Девушка недовольная также тем, что ей не возместили деньги за билет.
Ранее Ксения Бородина призвала женщин не терпеть домашнее насилие.
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