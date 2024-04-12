Эскортница из шоу Ксении Бородиной заявила, что телеведущая кинула её на деньги

Эскортница из шоу Ксении Бородиной обвинила звезду ТВ в обмане

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

21-летняя Анастасия Железнова, которая стала участницей шоу Ксении Бородиной, предъявила претензии к звезде ТВ, которая якобы не заплатила ей деньги.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public domain

Железнова, которая рассказывала Ксении об особенностях работы эскортницей, обвинила команду Бородиной в том, что её кинули на деньги.

Анастасии не понравилось, как Ксения общалась с ней. В манере беседы она почувствовала неуважение. Девушка недовольная также тем, что ей не возместили деньги за билет.

Ранее Ксения Бородина призвала женщин не терпеть домашнее насилие.