Сын Михаила Круга рассказал, как написал песню "Отец": строчки сами рождались

Начинающий артист Александр Круг на "Новой Фабрике звёзд" спел песню "Отец", посвящённую певцу Михаилу Кругу, и растрогал публику до слёз.
Круг-младший просто покорил зрителей на отчётном концерте "Новой Фабрики звезд". Александр объяснил, что песня сама родилась в его голове.
"Строчки сами рождались, и получилась песня. Четыре часа пролетели за секунду", — цитирует слова молодого певца "СтарХит".
Вдова Михаила Круга Ирина Круг поддержала сына. Она уверена, что её наследник очень талантлив.
Музыку к песне написал лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков.
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