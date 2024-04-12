Сын Михаила Круга рассказал, как написал песню "Отец": строчки сами рождались

Александр Круг рассказал о песне "Отец", которую он исполнил на "Новой Фабрике звёзд"

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Начинающий артист Александр Круг на "Новой Фабрике звёзд" спел песню "Отец", посвящённую певцу Михаилу Кругу, и растрогал публику до слёз.

Фото: https://vk.com/alexanderkrug by ВК-аккаунт Александра Круга is licensed under public domain

Круг-младший просто покорил зрителей на отчётном концерте "Новой Фабрики звезд". Александр объяснил, что песня сама родилась в его голове.

"Строчки сами рождались, и получилась песня. Четыре часа пролетели за секунду", — цитирует слова молодого певца "СтарХит".

Вдова Михаила Круга Ирина Круг поддержала сына. Она уверена, что её наследник очень талантлив.

Музыку к песне написал лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков.