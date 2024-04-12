Меган Маркл готовится к рывку. Новые детали о ее тайном проекте раскрыты

Меган Маркл на пути к новому успеху: что означает ее новый карьерный шаг

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Меган Маркл представила новый веб-сайт и аккаунт в Instagram* для своего бренда и бизнес-проекта American Riviera Orchard. Этот ход, согласно эксперту по языку тела Даррену Стэнтону, говорит о том, что она находится в хорошем месте и что это будет выгодно по двум причинам.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Стэнтон отмечает, что Меган стремится использовать свой голос, чтобы помочь женщинам почувствовать себя сильными и услышанными в современном обществе. В этом новом бренде она будет иметь возможность раскрыть свой потенциал и почувствовать уверенность и силу.

* — запрещенная социальная сеть.