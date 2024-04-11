Марго Робби возвращается в кино. Стало известно, какая настольная игра станет ее новым проектом

Марго Робби станет продюсером экранизации настольной игры "Монополия"

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марго Робби была назначена продюсером экранизации настольной игры "Монополия", после того как она принесла рекордный успех в роли главной героини в фильме "Барби".

Фото: Wikipedia by David Stewart is licensed under CC BY 2.0

Этот анонс был сделан киностудией Lionsgate на CinemaCon в Лас-Вегасе. Lionsgate подтвердила сотрудничество с компанией Hasbro и продюсерской компанией Марго LuckyChap. Пока не раскрыты подробности сюжета, но ожидается, что фильм будет иметь потенциал стать новым блокбастером.