Марго Робби возвращается в кино. Стало известно, какая настольная игра станет ее новым проектом

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Марго Робби станет продюсером экранизации настольной игры "Монополия"

0:29
Шоу-бизнес

Марго Робби была назначена продюсером экранизации настольной игры "Монополия", после того как она принесла рекордный успех в роли главной героини в фильме "Барби".

Марго Робби станет продюсером экранизации настольной игры "Монополия"
Фото: Wikipedia by David Stewart is licensed under CC BY 2.0

Этот анонс был сделан киностудией Lionsgate на CinemaCon в Лас-Вегасе. Lionsgate подтвердила сотрудничество с компанией Hasbro и продюсерской компанией Марго LuckyChap. Пока не раскрыты подробности сюжета, но ожидается, что фильм будет иметь потенциал стать новым блокбастером.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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