Марго Робби возвращается в кино. Стало известно, какая настольная игра станет ее новым проектом

Марго Робби была назначена продюсером экранизации настольной игры "Монополия", после того как она принесла рекордный успех в роли главной героини в фильме "Барби".
Этот анонс был сделан киностудией Lionsgate на CinemaCon в Лас-Вегасе. Lionsgate подтвердила сотрудничество с компанией Hasbro и продюсерской компанией Марго LuckyChap. Пока не раскрыты подробности сюжета, но ожидается, что фильм будет иметь потенциал стать новым блокбастером.
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