Жена Ильи Соболева устроила скандал из-за ревности к Анне Седоковой: не хочу терпеть такого отношения

Супруга комика Ильи Соболева разоблачила в социальных сетях флирт мужа с певицей Анной Седоковой.
Жене Ильи Соболева не понравилось фото, на котором Соболев сидит на коленях у Седоковой. Снимки были сделаны на съёмках.
Наталья Соболева (Пахомова) опубликовала ряд разоблачительных постов в социальных сетях. В них она обвиняет мужа во флирте с Анной Седоковой.
"Думала фотошоп! А нет, это папа наш работает", — выразила своё возмущение Наталья.
Жена юмориста считает, что Соболев таким образом проявлет к ней неуважение.
"Самое обидное, когда я собираю себя по кускам, лечусь тут. Мне это не нравится, я к себе такого отношения не хочу терпеть", — устроила публичную сцену ревности Наталья.
Сама певица Анна Седокова недавно передумала разводиться с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и обликовала романтические снимки с супругом.
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