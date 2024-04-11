Жена Ильи Соболева устроила скандал из-за ревности к Анне Седоковой: не хочу терпеть такого отношения

Жена Ильи Соболева обвинила мужа во флирте с певицей Анной Седокой: "Думала фотошоп"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга комика Ильи Соболева разоблачила в социальных сетях флирт мужа с певицей Анной Седоковой.

Фото: https://vk.com/sobolevilya by ВК-аккаунт Ильи Соболева is licensed under public domain

Жене Ильи Соболева не понравилось фото, на котором Соболев сидит на коленях у Седоковой. Снимки были сделаны на съёмках.

Наталья Соболева (Пахомова) опубликовала ряд разоблачительных постов в социальных сетях. В них она обвиняет мужа во флирте с Анной Седоковой.

"Думала фотошоп! А нет, это папа наш работает", — выразила своё возмущение Наталья.

Жена юмориста считает, что Соболев таким образом проявлет к ней неуважение.

"Самое обидное, когда я собираю себя по кускам, лечусь тут. Мне это не нравится, я к себе такого отношения не хочу терпеть", — устроила публичную сцену ревности Наталья.

Сама певица Анна Седокова недавно передумала разводиться с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и обликовала романтические снимки с супругом.