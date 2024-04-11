В Москве прошла церемония прощания с певцом Евгением Кунгуровым с участием российских звёзд

Проститься с певцом Евгением Кунгуровым пришли знаменитые артисты.
В Москве состоялась церемония прощания с Евгением Кунгуровым. Проводить артиста в последний путь пришли не только родственники певца, но и российские звёзды. На траурном мероприятии присутствовали Зара, Диана Гурцкая, Екатерина Гусева.
Всего проститься с артистом пришли около 100 человек.
Похороны состоятся через несколько дней на малой родине Кунгурова, в посёлке Заречный.
Ранее о смерти Кунгурова высказались Яна Поплавская, Дмитрий Губерниев и Анастасия Макеева.
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