В Москве прошла церемония прощания с певцом Евгением Кунгуровым с участием российских звёзд

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В Москве простились с певцом Евгением Кункуровым

0:37
Шоу-бизнес

Проститься с певцом Евгением Кунгуровым пришли знаменитые артисты. 

В Москве простились с певцом Евгением Кункуровым
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В Москве состоялась церемония прощания с Евгением Кунгуровым. Проводить артиста в последний путь пришли не только родственники певца, но и российские звёзды. На траурном мероприятии присутствовали Зара, Диана Гурцкая, Екатерина Гусева.

Всего проститься с артистом пришли около 100 человек.

Похороны состоятся через несколько дней на малой родине Кунгурова, в посёлке Заречный.

Ранее о смерти Кунгурова высказались Яна Поплавская, Дмитрий Губерниев и Анастасия Макеева.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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