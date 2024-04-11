Актёр Иван Охлобыстин оценил новые оскороносные фильмы: "Чистой воды бесовня"

Иван Охлобыстин высказался об оскороносных новинках кинематографии

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал зарубежные картины, получившие кинопремию "Оскар".

Фото: flickr.com by Prayitno is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Звезда сериала "Интерны" считает, что ситуация в зарубежной киноиндустрии выглядит в целом неплохо.

"Дичь с обязательными одноногими неграми гомосексуалистами сменяют картины вменяемые", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Похвалил он фильм "Опенгеймер", в котором, по его словам, артисты стараются. С российским фильмом про Курчатова, по мнению актёра, картина США не сравнится. Он поставил оскороносному фильму четвёрку по пятибальной шкале.

"Нашумел фильм "Бедные и несчастные". Ну… Очень красиво. Чистой воды бесовня. Шпарятся на бытовой основе не переставая. Философия не из пальца насосаная. Финал замят", — выразил своё мнение Охлобыстин, поставив фильму тройку.

Самую низкую оценку он поставил фильму "Анатомия падения". Актёр оценил картину на двойку.