Актёр Иван Охлобыстин оценил новые оскороносные фильмы: "Чистой воды бесовня"

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал зарубежные картины, получившие кинопремию "Оскар".
Звезда сериала "Интерны" считает, что ситуация в зарубежной киноиндустрии выглядит в целом неплохо.
"Дичь с обязательными одноногими неграми гомосексуалистами сменяют картины вменяемые", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Похвалил он фильм "Опенгеймер", в котором, по его словам, артисты стараются. С российским фильмом про Курчатова, по мнению актёра, картина США не сравнится. Он поставил оскороносному фильму четвёрку по пятибальной шкале.
"Нашумел фильм "Бедные и несчастные". Ну… Очень красиво. Чистой воды бесовня. Шпарятся на бытовой основе не переставая. Философия не из пальца насосаная. Финал замят", — выразил своё мнение Охлобыстин, поставив фильму тройку.
Самую низкую оценку он поставил фильму "Анатомия падения". Актёр оценил картину на двойку.
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