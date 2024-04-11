Звезда КВН Елена Борщёва попробовала самые необычные блюда Китая: "У меня живот разболелся"

Звезда КВН Елена Борщёва рассказала о самой необычной еде в Китае, которую ей удалось попробовать.
Побывавшая в Китае юмористка Елена Борщёва написала целый список необычных продуктов КНР. Свой список знаменитость назвала "Шок-еда в Китае".
Удивили Елену сладкие мясные продукты (колбасы, сосиски). Непривычным ей показались сладкие пирожки с картошкой и капустой.
"Тростниковые пирожки с фасолью — это вообще очень непонятная тема практически безвкусная, скользкая, жирная, от которой потом у меня живот разболелся", — написала Борщёва в соцсетях.
Шокировали её столетние яйца, от которых сильно воняет. А вот чёрные яйца ей понравились. Не зашли юмористке и варёные морские звёзды
"Лапки, пятачки, хвостики, головы, мозги — тоже не стала пробовать", — объяснила она.
Отдельно Борщёва высказалась о китайских сладостях.
"Лунные пряники — рисовое тесто с мёдом, как будто сырое. Фрукты и ягоды в карамели — очень вкусно", — рассказала Елена.
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