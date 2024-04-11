Модель Виктория Боня объявила необычный кастинг на роль лучшей подруги

Звезда "Дома-2" Виктория Боня устроила странный отбор девушек для дружбы.
Боня удивила подписчиков необычным подходом к выбору подруг. Она призвала потенциальных подруг позавтракать с ней ранним утром в кофейне.
"Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане. Вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена", — объяснила Виктория.
Пока кастинг проходит без успеха. На встречу с Боней в 6 часов утра никто не пришёл.
Ранее Виктория Боня похвасталась цветами от поклонника.
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