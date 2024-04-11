Модель Виктория Боня объявила необычный кастинг на роль лучшей подруги

Виктория Боня необычным способом решила искать себе подруг

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня устроила странный отбор девушек для дружбы.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public domain

Боня удивила подписчиков необычным подходом к выбору подруг. Она призвала потенциальных подруг позавтракать с ней ранним утром в кофейне.

"Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане. Вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена", — объяснила Виктория.

Пока кастинг проходит без успеха. На встречу с Боней в 6 часов утра никто не пришёл.

Ранее Виктория Боня похвасталась цветами от поклонника.