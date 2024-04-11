Станислав Садальский высказался о снятии с Фридмана санкций ЕС: "Есть на что яхту заправить"

Садальский прокомментировал ситуацию с олигархом Фридманом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал радость олигарха Михаила Фридмана по поводу освобождения от санкций ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" иронично отреагировал на новость об успехе Михаила Фридмана.

"Фридман и Авен поблагодарили ЦБ и Минфин за то, что позволяли выводить валюту из России. Теперь "видным бизнесменам" есть на что яхту заправить", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский считает, что в дело пора включиться главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.