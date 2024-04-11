Станислав Садальский высказался о снятии с Фридмана санкций ЕС: "Есть на что яхту заправить"

Станислав Садальский прокомментировал радость олигарха Михаила Фридмана по поводу освобождения от санкций ЕС.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" иронично отреагировал на новость об успехе Михаила Фридмана.
"Фридман и Авен поблагодарили ЦБ и Минфин за то, что позволяли выводить валюту из России. Теперь "видным бизнесменам" есть на что яхту заправить", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский считает, что в дело пора включиться главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.
"А что по этому поводу напишет король кляуз, кляузник Бородин, воюющий с попсой?" — задался вопросом артист.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.