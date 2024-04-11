Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад
Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой
Жителей Шри-Ланки попросили следить за россиянами и украинцами
Виктория Боня необычным способом решила искать себе подруг
Проверьте состав вашего крема для лица на наличие четырех вредных компонентов
Археологи нашли скелет домашней лисы в могиле древних патагонцев
Рынок новых автомобилей в России: кто стал дешевле, а кто — дороже?
МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
Российских туристов ждут летом на пляжах Северной Кореи
Тарзан нарисовал звезду команды КВН "Триод и диод" с женой и сыном: "Подарочек"

Тарзан изобразил комика Максима Киселёва с семьёй

0:37
Шоу-бизнес

Муж Наташи Королёвой Тарзан показал свою портретную живопись.

Тарзан изобразил комика Максима Киселёва с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official by Инстаграм Тарзана is licensed under public domain

Тарзан продолжает демонстрировать свою художественные творения. На этот раз объектом изображения стриптизёра стал комик Максим Киселёв, известный публике по команде КВН "Триод и диод".

Художник-самоучка запечатлел юмориста с женой и сыном.

"Подарочек мной уважаемой семье, моему другу и напарнику по театральной сцене", — написал Тарзан в "Инстаграме"* под фото со своей картиной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
У Львова уничтожено стратегическое газохранилище, "Азов"* отказался идти в Часов Яр Дмитрий Плотников "Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Российских туристов ждут летом на пляжах Северной Кореи
Россияне указали на два основных источника конфликтов в рабочей среде
Рассказываем о посеве арбузов на рассаду
Цены на ремонт жилья в Подмосковье выросли более чем на 50% и будут дальше расти
Ученые рассказали, какие особенности поведения у домашних животных передаются им генетически
В России мигрантов обяжут регистрироваться на портале "Госуслуг" для получения SIM-карт
Синхронистка Варвара Субботина завершила карьеру
Психолог Самбурский объяснил, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха, который старше её на 22 года
Ветеринары рассказали, какие растения безопасны для домашних животных
Два средства, которые помогут устранить пигментацию под глазами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников