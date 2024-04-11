Тарзан нарисовал звезду команды КВН "Триод и диод" с женой и сыном: "Подарочек"

Тарзан изобразил комика Максима Киселёва с семьёй

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж Наташи Королёвой Тарзан показал свою портретную живопись.

Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official by Инстаграм Тарзана is licensed under public domain

Тарзан продолжает демонстрировать свою художественные творения. На этот раз объектом изображения стриптизёра стал комик Максим Киселёв, известный публике по команде КВН "Триод и диод".

Художник-самоучка запечатлел юмориста с женой и сыном.

"Подарочек мной уважаемой семье, моему другу и напарнику по театральной сцене", — написал Тарзан в "Инстаграме"* под фото со своей картиной.

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