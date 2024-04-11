Тарзан нарисовал звезду команды КВН "Триод и диод" с женой и сыном: "Подарочек"

Муж Наташи Королёвой Тарзан показал свою портретную живопись.
Тарзан продолжает демонстрировать свою художественные творения. На этот раз объектом изображения стриптизёра стал комик Максим Киселёв, известный публике по команде КВН "Триод и диод".
Художник-самоучка запечатлел юмориста с женой и сыном.
"Подарочек мной уважаемой семье, моему другу и напарнику по театральной сцене", — написал Тарзан в "Инстаграме"* под фото со своей картиной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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