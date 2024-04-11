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Телеведущий Иван Ургант рассказал о благотоворительном проекте: "Я тоже участвую"

Иван Ургант занялся благотворительностью

0:58
Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант рассказал о помощи семьям с тяжело больными детьми.

Иван Ургант занялся благотворительностью
Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public domain

Иван Ургант разместил в Инстаграм* своё фото в тельняшке и рассказала, что благотворительному проекту "Дом с Маяком" исполнилось 11 лет. Организация помогает окобольным детям, которым покупают обезболивающие препараты.

"Я тоже участвую", — написал телеведущий.

Подписчики очень тепло отреагировали на пост Урганта.

"Очень не хватает Вас. Даже когда читаю ваши посты в инсте в моей голове озвучка Вашим голосом";

"Иван, ты крутой, очень тебя уважаю и обожаю";

"Пускай все дети будут счастливы", — написали фолловеры под постом шоумена.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась закрытая премьера фильма Николая Солодникова "А во сне ты горько плакал" с Ургантом в главной роли. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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