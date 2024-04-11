Телеведущий Иван Ургант рассказал о благотоворительном проекте: "Я тоже участвую"

Шоумен Иван Ургант рассказал о помощи семьям с тяжело больными детьми.
Иван Ургант разместил в Инстаграм* своё фото в тельняшке и рассказала, что благотворительному проекту "Дом с Маяком" исполнилось 11 лет. Организация помогает окобольным детям, которым покупают обезболивающие препараты.
"Я тоже участвую", — написал телеведущий.
Подписчики очень тепло отреагировали на пост Урганта.
"Очень не хватает Вас. Даже когда читаю ваши посты в инсте в моей голове озвучка Вашим голосом";
"Иван, ты крутой, очень тебя уважаю и обожаю";
"Пускай все дети будут счастливы", — написали фолловеры под постом шоумена.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялась закрытая премьера фильма Николая Солодникова "А во сне ты горько плакал" с Ургантом в главной роли.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.