Телеведущий Иван Ургант рассказал о благотоворительном проекте: "Я тоже участвую"

Иван Ургант занялся благотворительностью

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант рассказал о помощи семьям с тяжело больными детьми.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public domain

Иван Ургант разместил в Инстаграм* своё фото в тельняшке и рассказала, что благотворительному проекту "Дом с Маяком" исполнилось 11 лет. Организация помогает окобольным детям, которым покупают обезболивающие препараты.

"Я тоже участвую", — написал телеведущий.

Подписчики очень тепло отреагировали на пост Урганта.

"Очень не хватает Вас. Даже когда читаю ваши посты в инсте в моей голове озвучка Вашим голосом"; "Иван, ты крутой, очень тебя уважаю и обожаю"; "Пускай все дети будут счастливы", — написали фолловеры под постом шоумена.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась закрытая премьера фильма Николая Солодникова "А во сне ты горько плакал" с Ургантом в главной роли.

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