Стало известно имя новой возлюбленной певца Егора Крида: тоже блогер, как и Валя Карнавал

Певец Егор Крид засветился на видео с новой избранницей.
Егора Крида заподозрили в новом романе. Артиста, который расстался с блогером Валей Карнавал, заметили к компании очаровательной звезды Интернета Аминой Мирзоевой, которая известна на просторах Сети под псевдонимом Tenderlybae.
Крид предпочитает не говорить о новых отношениях, однако весело проводит время с Аминой. На распространившихся кадрах певец обнимает девушку и откровенно с ней флиртует.
Стали появляться слухи о том, что Крид уже познакомил возлюбленную с родителями.
Ранее Егор Крид дал волю слезам на концерте во время песни "Берегу".
Андрей Ургант очень просил за своего сына.