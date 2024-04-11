Стало известно имя новой возлюбленной певца Егора Крида: тоже блогер, как и Валя Карнавал

Егора Крида заметили в компании новой возлюбленной

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Крид засветился на видео с новой избранницей.

Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public domain

Егора Крида заподозрили в новом романе. Артиста, который расстался с блогером Валей Карнавал, заметили к компании очаровательной звезды Интернета Аминой Мирзоевой, которая известна на просторах Сети под псевдонимом Tenderlybae.

Крид предпочитает не говорить о новых отношениях, однако весело проводит время с Аминой. На распространившихся кадрах певец обнимает девушку и откровенно с ней флиртует.

Стали появляться слухи о том, что Крид уже познакомил возлюбленную с родителями.

Ранее Егор Крид дал волю слезам на концерте во время песни "Берегу".