Стало известно имя новой возлюбленной певца Егора Крида: тоже блогер, как и Валя Карнавал

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Егора Крида заметили в компании новой возлюбленной

0:41
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид засветился на видео с новой избранницей. 

Егора Крида заметили в компании новой возлюбленной
Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public domain

Егора Крида заподозрили в новом романе. Артиста, который расстался с блогером Валей Карнавал, заметили к компании очаровательной звезды Интернета Аминой Мирзоевой, которая известна на просторах Сети под псевдонимом Tenderlybae.

Крид предпочитает не говорить о новых отношениях, однако весело проводит время с Аминой. На распространившихся кадрах певец обнимает девушку и откровенно с ней флиртует.

Стали появляться слухи о том, что Крид уже познакомил возлюбленную с родителями. 

Ранее Егор Крид дал волю слезам на концерте во время песни "Берегу".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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